Нацрада створить Колегію експертів

Національна ради з питань телебачення і радіомовлення сьогодні на засіданні прийняла рішення створити Колегію експертів - постійно діючий незалежний колегіальний консультативно-дорадчий орган.

Про це на брифінгу повідомила член Національної ради Ірина ОПІЛАТ, поінформували УНІАН у прес-службі Нацради з телерадіомовлення.

Вона зазначила, що „своєю метою ми ставили, по-перше, розширення стосунків Національної ради з представниками громадськості. По-друге, найважливіше – намагання зберегти і встановити спадковість поколінь, використати позитивний досвід на користь нашої діяльності, наших стосунків з телерадіоорганізаціями”.

І.ОПІЛАТ поінформувала, що до Колегії експертів будуть запрошені фахівці, які вже працювали в Національній раді, або просто знані авторитети в своїй галузі: кінорежисери, правники, журналісти, письменники. Люди, які мають активну громадянську позицію і які мають беззаперечний авторитет у суспільстві, додала вона.

Члени Національної ради ще не визначилися зі складом Колегії експертів. Вони звернуться до кожного з кандидатів із листами-запрошеннями взяти участь у діяльності цього дорадчого органу. Коли буде підтверджена згода на входження, Національна рада оголосить склад Колегії експертів, сказала І.ОПІЛАТ.

Член Національної ради запропонувала представникам ЗМІ висловити свої пропозиції щодо кандидатур до Колегії експертів.