Олександр Ірванець презентує проект «Вірші з нагоди»

14 жовтня в київському Будинку вчених (вул. Володимирська, 45-а) відбудеться презентація нового проекту інформаційно-аналітичного порталу "Полiт.ua" «Вірші з нагоди». Ведучий - український поет, один з творців літературної групи "Бу-Ба-Бу" Олександр Ірванець. У презентації беруть участь київські поети, актори театру, журналісти, письменники, критики. Початок презентації - 19-00, вхід вільний.

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