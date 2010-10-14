Катастрофа в Марганці: є навіть версія про водія-сектанта

Міністерство внутрішніх справ України розглядає всі версії автокатастрофи в Марганці Дніпропетровської області, зокрема, про можливу причетність водія автобуса до деструктивних сект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Києві начальник Департаменту зв`язків з громадськістю МВС Дмитро АНДРЄЄВ.

За його словами, "розглядаються абсолютно всі версії. Домінуюча версія – порушення Правил дорожнього руху саме водієм автобуса, однак розглядаються всі версії, навіть неймовірні, аж до причетності водія до деструктивних сект".

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня у Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Згідно з попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 44 особи, зокрема, водій автобуса.