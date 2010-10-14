У Києві триває марш за визнання УПА

У Києві відбувається Марш за визнання Української повстанської армії, присвячений 68-й річниці утворення УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, колона учасників маршу пройшла вулицею Володимирською, від пам’ятника Шевченку до Софійської площі. Під час проходження колони близько 100 бійців спецпідрозділу «Беркут» перекривали прилеглі до вул. Володимирської вулиці, щоб унеможливити рух учасників акції в напрямку Хрещатика.

За даними правоохоронних органів, участь в акції взяли близько двох тисяч осіб.

Учасники акції несли великий державний прапор.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня пізно ввечері Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» проводити марш за визнання УПА по Хрещатику, на Майдані Незалежності та Європейській площі.

Довідка УНІАН. 14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці і День Українського козацтва. Також у цей день відзначають 68-у річницю утворення Української Повстанської Армії.