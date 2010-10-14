Янукович підписав зміни до закону про державне оборонне замовлення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 2560–VI «Про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення”.

Парламент ухвалював даний закон 1 липня 2010 року, але В.ЯНУКОВИЧ тоді заветував його.

Даний закон визначає загальні правові засади планування і формування державного оборонного замовлення і регулює особливості відносин, пов’язаних з визначенням та здійсненням процедур закупівлі продукції, виконанням робіт та наданням послуг оборонного призначення ( продукція, роботи і послуги).

Президент запропонував внести до закону норми, які передбачають, що державні замовники здійснюють відбір виконавців з постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг:

якщо їхня закупівля за оборонним замовленням становить державну таємницю – у порядку, передбаченому цим законом;

в інших випадках – у порядку, визначеному законом про здійснення державних закупівель.

У разі, якщо закупівля продукції, робіт, послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю, такі продукція, роботи, послуги закуповуються у суб’єктів господарювання, що зареєстровані як виробники продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, без застосування конкурентних процедур.

Порядок формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, визначається Кабінетом міністрів України.

Парламент погодився з усіма пропозиціями Президента України.