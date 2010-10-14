В усіх храмах Тернополя молилися за здоров’я ветеранів УПА

Cьогодні в усіх храмах Тернополя відбулися богослужіння за здоров’я ветеранів ОУН-УПА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, також спеціально з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці і 68-ї річниці створення Української Повстанської Армії воїнів ОУН-УПА запросили в мерію на урочисте засідання.

Вітаючи ветеранів, міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ наголосив, що українська громада зможе багато досягнути на шляху утвердження української держави, якщо за приклад братиме патріотичне служіння і подвиги учасників національно-визвольного руху. Мер також вручив ветеранам квіти і матеріальну допомогу у розмірі 200 грн.

Завершились урочистості літературно-музичною композицією, присвяченою провіднику українського національно-визвольного руху Степану Бандері, яку представили студенти Тернопільського музичного училища.

У прес-службі міськради також зазначили, що у Тернополі зараз проживає 103 ветерани ОУН-УПА. До міської ради сьогодні зміг прийти 31 ветеран, решту учасників визвольних змагань представники міської ради привітали безпосередньо у їхніх оселях.

Крім того, у вересні міськвиконком виділив кошти для надання матеріальної допомоги з нагоди свята Покрови для 109-и ветеранів, однак шестеро з них не дожили до сьогоднішнього свята.