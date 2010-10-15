Кожен, хто вважає себе спадкоємцем, має право знати заповіт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 2527–VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів".

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів”.

Даним законом внесено зміни до Цивільного кодексу і Закону „Про нотаріат”.

Змінами передбачено, що заповіти, посвідчені нотаріусами або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 Цивільного кодексу, а також відомості про спадкові договори підлягають обов’язковій державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Метою змін до Закону «Про нотаріат» є гарантування права будь-якій особі, навіть якщо вона не є спадкоємцем за законом (при наявності свідоцтва про смерть), але вважає себе ймовірним спадкоємцем за заповітом, з’ясувати факт наявності заповіту і місце його зберігання.

Зміни до статей 56 і 57 Закону «Про нотаріат» передбачають обов’язок реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі.

Законом встановлено строк набрання чинності - через шість місяців з дня його опублікування, а також доручено Кабінету міністрів забезпечити розробку і прийняття положення про Спадковий реєстр.