Корвет "Тернопіль" вирушить для участі в операції НАТО

7 листопада корвет «Тернопіль» відправиться з порту Севастополь у Середземне море для виконання завдань антитерористичної операції «Активні зусилля».

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України. За інформацією прес-центру, в цій операції екіпаж «Тернопіля» братиме участь вп’яте. Під час патрулювання у визначеному районі Середземного моря українські військові моряки проведуть тренування і практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства, збору та обліку інформації щодо умовних підозрілих суден, їх супроводження та огляду, супроводження суден з особливо важливими вантажами, протимінного забезпечення цивільного судноплавства.

На даний час відбувається заключний етап підготовки «Тернополя» до участі в антитерористичній операції “Активні зусилля”. На сьогоднішній день корабель стовідсотково укомплектований особовим складом, екіпаж допущений до обслуговування матеріальної частини та до виконання бойових вправ.

У суботу корвет «Тернопіль» вийшов в море з порту Севастополь для проведення ходових випробувань. Під час виходу будуть перевірені маневрені частини корабля, відпрацьована організація несення вахти на ходу, проведені навчання з боротьби за живучість корабля на переході морем, з навігаційної безпеки та по веденню бойових дій одиночним кораблем.

Довідка УНІАН. Операція НАТО «Активні зусилля» - перша операція НАТО на підставі ст.5 Статуту НАТО про колективну самооборону. Головна мета операції - виключити можливість забезпечення діяльності міжнародних терористичних організацій морським шляхом, для чого взяти під військовий контроль рух всього цивільного судноплавства у басейні Середземного моря у реальному масштабі часу для запобігання нелегальних перевезень в інтересах фінансування міжнародних терористичних організацій з найбільш загрозливих напрямків.