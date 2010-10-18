Український космонавт може полетіти на МКС на російському кораблі

Український космонавт може відправитися на Міжнародну космічну станцію, де працюватиме разом з російськими колегами, повідомляє "РИА Новости". Зайнятися цим питанням вирішили українська і російська сторони за підсумками восьмого засідання підкомісії з питань співпраці у сфері космічної промисловості комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке на минулому тижні відбулося в "Євпаторії.

"Доручено пропрацювати питання про підготовку українського космонавта для польоту в космос на російському кораблі і його участі в довготривалій роботі на російському сегменті МКС", - повідомляє Національне космічне агентство України. На МКС проводять космічні дослідження представники 16 країн світу, зокрема Росія. На засіданні підкомісії також були підбиті підсумки виконання попередніх доручень і обговорювалися питання щодо пріоритетного проекту єдиного координатно-годинного забезпечення України і Росії на базі російської системи ГЛОНАСС, співпраця з виконання наукових експериментів на російському сегменті МКС, проведення фундаментальних наукових досліджень і дистанційного зондування Землі. Крім того, делегація Федерального космічного агентства Російської Федерації ("Роскосмос") на чолі з керівником "Роскосмоса" Анатолієм Перміновим, представники космічної промисловості і наукових організацій Росії відвідали український Національний центр управління і випробування космічних засобів, який знаходиться біля Євпаторії.