У Могильова відхрещуються від побиття помічника нардепа

Міністерство внутрішніх справ України спростовує інформацію народного депутата, члена президії партії "За Україну!" Івана СТОЙКА про затримання і побиття міліціонерами у Тернополі його помічника.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

"За попередньою перевіркою, ця інформація повністю не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В ДЗГ зазначають, що 16 жовтня автопатруль внутрішніх військ у складі трьох прапорщиків та водія старшого солдата ніс службу з охорони громадського порядку в мікрорайоні "Дружба" м. Тернополя. "Близько 23-ї години поблизу одного з будинків на лавці наряд помітив невідомого, який перебував у нетверезому стані. Для припинення порушення громадського порядку, адже своїм виглядом та діями чоловік ображав людську гідність інших людей, встановлення його особи, а також недопущення заподіяння шкоди власному здоров’ю, старший наряду прийняв рішення затримати громадянина, відповідно до ст.178 КУпАП, про що останнього було офіційно повідомлено", - зазначили в Департаменті, підкресливши, що цей епізод підтверджується відеозаписом з мобільного телефону правоохоронця.

За інформацією ДЗГ, п‘яний громадянин відреагував на слова правоохоронців агресивно, нецензурно лаявся. В цей час до наряду підійшла жінка, яка спробувала забрати главу сімейства додому. Однак той вилаявся та йти додому відмовився.

"Нетверезий громадянин погодився поїхати з нарядом до лікарні. В автомобіль він сів добровільно, без виявлення непокори. Однак на виході зі службового автомобіля чоловік почав опиратися, зірвав погон у одного з прапорщиків та розірвав на собі майку. Все це відбувалося на очах у лікаря та санітара лікарні. Однак медичного обстеження уникнути все ж не вдалося. Лікарем-наркологом була встановлена середня ступінь алкогольного сп’яніння, що підтверджено відповідним протоколом", - йдеться у повідомленні ДЗГ.

Після цього для складання вже адміністративного протоколу про вчинення правопорушення наряд доставив нетверезого громадянина у відділення міліції, перед приміщенням якого на них вже чекала дружина затриманого й була присутня при всіх подальших подіях. Черговими по відділенню було складено акт освідчення затриманого і доставленого на предмет виявлення тілесних ушкоджень, яких ними встановлено не було.

"Чоловік цей акт підписати відмовився і, після бесіди з дружиною, незважаючи на її умовляння, почав прориватися із зачиненого холу на вулицю. Він поводився агресивно, відштовхнувши від дверей старшого солдата, вдарив того в обличчя. Аби втихомирити затриманого, військовослужбовці змушені були одягнути йому наручники", - йдеться у повідомленні ДЗГ.

Працівниками міліції було складено адміністративний протокол про порушення, ознаки якого передбачені ст.185 КУпАП України. Після чого у присутності дружини чоловіка було поміщено в кімнату затриманих та доставлених (КЗД).

При цьому в ДЗГ зазначили, що про те, що затриманий є помічником народного депутата, він жодних документів не надав і навіть усно про це не повідомив.

Як стверджують правоохоронці, перебуваючи в КЗД, чоловік вів себе неадекватно, його поведінку зафіксовано стаціонарною камерою відеоспостереження, запис збережено.

Про погане самопочуття чоловік повідомив о пів на четверту ранку. Черговим було викликано швидку допомогу. Лікар у присутності дружини затриманого оглянув останнього і не знайшов видимих тілесних ушкоджень. Проте оскільки чоловік наполягав на болях в області печінки, медик прийняв рішення про його обстеження в умовах лікарні, куди його було доставлено відразу ж.

У медичному закладі було проведено повне обстеження, в тому числі й за допомогою апарату УЗД. Лікарі зробили висновок: функціональних порушень здоров’я та будь-яких тілесних ушкоджень не встановлено. Після цього затриманий самовільно покинув лікувальний заклад.

Від дачі будь-яких пояснень працівникам міліції чоловік та його дружина відмовилися, зазначили в ДЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня І.СТОЙКО заявив про затримання і побиття міліціонерами у Тернополі його помічника.

„У суботу ввечері мій помічник Віталій СИРОТЮК повертався з дружиною і двома дітьми додому. У під’їзді власного будинку його зустріли троє міліціонерів, які, застосувавши фізичну силу на очах переляканих дітей і дружини, затримали його, силоміць вдягли у наручники і відвезли у відділок. Міліціонери не дозволяли йому дзвонити. Вночі моєму помічникові стало погано і міліціонери були змушені викликати швидку допомогу. До лікарні його перевезли аж о 5-й годині ранку у сильно пошкодженому одязі і зі слідами ударів на тілі та обличчі”, - сказав І.СТОЙКО.

Народний депутат вважає, що це затримання є спланованою дією, яка направлена проти нього і може бути помстою за його критичні виступи проти теперішньої влади.