Чиновника КМДА взяли на хабарі у службовому кабінеті - йому стало зле

Чиновник Головного управління транспорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) затриманий за вимагання хабара в сумі 100 тис. грн.

Як повідомила УНІАН керівник прес-центру Служби безпеки України Марина ОСТАПЕНКО, 35-річний чиновник Головного управління транспорту КМДА вимагав у комерційної структури 100 тис. грн. за продовження дії договорів на здійснення пасажирських перевезень у Києві. За словами М.ОСТАПЕНКО, чиновник був затриманий на місці злочину при отриманні першого траншу хабара в розмірі 50 тис. грн. у службовому кабінеті під час обідньої перерви.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно чиновника за ч.2 ст.368 (отримання хабара у великому розмірі або службовою особою, що обіймає відповідальну посаду) Кримінального кодексу України. Сьогодні суд має обрати чиновнику запобіжний захід. За словами М.ОСТАПЕНКО, після затримання чиновнику КМДА стало зле, і його госпіталізували в лікарню.