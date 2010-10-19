Син однієї із загиблих на переїзді у Марганці звів рахунки з життям

Син однієї із загиблих при зіткненні потягу з автобусом у Марганці Дніпропетровської області звів рахунки з життям.

40-річний Дмитро не зміг пережити страшну смерть матері, повідомляє газета «Сегодня».

«50-тисячний Марганець все ще в траурі, а в місті - знову похорон. Два дні тому в селищі Городище попрощалися із сином загиблої на переїзді 73-річної Ольги Левченко. 40-річний Дмитро не зміг пережити страшну смерть матері», - пише газета.

«Мабуть, Діма все вирішив для себе відразу після аварії. Він попрощався із сусідами. А напередодні пішов у церкву і довго молився. Він був інвалідом — страждав епілепсією, мама була для нього найближчою людиною. Після розлучення з дружиною Діма більше 10 років жив з мамою», - розповідає брат покійного Олександр ЛЕВЧЕНКО. Він додав, що після нещастя прагнув тримати брата в полі зору. «Я переселився до нього, а два дні тому я залишив його всього на 20 хвилин. Я йому зателефонував, ми поговорили, а на другий дзвінок він уже не відповів. І я все зрозумів. Діма повісився дома, для цього в нього вже все було приготовано», - розповів О.ЛЕВЧЕНКО.

Як розповіли “Сегодня” в обласній лікарні ім. Мечникова лежать 8 постраждалих в аварії на переїзді. Трьох уже перевели в травматологію (двоє в задовільному стані, один - середньої тяжкості). П`ять чоловік поки що в реанімації в дуже тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, уранці 12 жовтня 2010 року в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Згідно з попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 чоловік, зокрема водій автобуса. 8 чоловік у тяжкому стані знаходяться в лікарні.