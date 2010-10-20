Фонд гарантування вкладів загрожує знизити банкам категорію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за невчасне надання звітності загрожує переводити банки до категорії тимчасових учасників.

У своєму листі № 03-8903/10, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, Фонд зобов`язав банки, які прострочили подачу звітності, надати її разом з листом-поясненням про причини порушення Правил надання звітності.

«Порушення вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є підставою для інформування Національного банку України про застосування щодо них відповідних заходів дії і може бути підставою для переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду», - зазначається у листі Фонду.

У листі Головного управління Національного банку України в Києві і Київській області № 09-302/22458 на адресу комерційних банків наголошується на збільшенні кількості фактів надання банками недостовірної інформації щодо операцій з іноземною валютою.

Регулятор нагадує, що виправлення до звітності можна вносити відповідно до дозволу НБУ не пізніше ніж через три робочих дні (для щоденних форм звітності – не пізніше ніж через чотири години робочого дня) після встановленого терміну подачі форм звітності. Надання виправленої статистичної звітності після встановленого терміну вважається невчасним і є порушенням, за яке до банку застосовуються штрафні санкції.