Німеччина не збирається розбороняти Януковича і Ющенка

У Міністерстві закордонних справ Німеччини на даний час не бачать потреби у іноземному посередництві для врегулювання політичної кризи в Україні.

Про це „Німецькій хвилі ” заявив статс-міністр зовнішньополітичного відомства ФРН Гернот ЕРЛЕР.

За словами Г.ЕРЛЕРА, на Заході з полегшенням сприймають той факт, що акції протесту в Україні проходять мирно, й ситуація залишається стабільною. За нинішніх умов, зауважив дипломат, іноземне посередництво немає сенсу: „На даний момент ми не бачимо в цьому потреби. Адже поки діалог між обома таборами триває, і від обох сторін надходять сигнали про готовність до гнучкіших позицій”. Г.ЕРЛЕР висловив сподівання, що цей діалог буде продовжено.

Він також зауважив, що ЄС і Німеччина в майбутньому готові стати посередниками у врегулюванні кризи в Україні, якщо виникне необхідність. Поки ж, заявив німецький статс-міністр, жодній з країн, зокрема й Росії, не слід втручатися в українські події.

Г.ЕРЛЕР підкреслив, що ЄС не може давати оцінку указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради, оскільки це справа Конституційного Суду України.