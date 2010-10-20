Затримано водія, який на джипі на смерть збив трьох жінок

Правоохоронні органи затримали водія, який сьогодні вранці на джипі на смерть збив трьох жінок.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області, попередньо встановлено, що автомобілем «Тойота-Прадо» на момент споєння ДТП керував його власник. ЦГЗ не уточнює його імені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 6.40 у Дніпропетровську по вул. Набережній Перемоги з боку вул. Яружної в напрямку вул. Космічної рухався автомобіль, який допустив наїзд на пішоходів, що чекали зеленого сигналу світлофору на пішохідному переході посеред проїзної частини.

Внаслідок ДТП дві жінки отримали смертельні травми, а третя жінка отримала тілесні ушкодження, в результаті яких померла в лікарні.

Співробітники ДАІ знайшли джип у дворах біля одного із будинків по вул. Набережна Перемоги.

За даним фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).