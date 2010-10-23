У Криму зберігається більше тисячі тонн непридатних отрутохімікатів

1050 тонн непридатних до застосування пестицидів знаходяться на території Криму, і влада регіону вважає першим кроком на шляху до екологічно безпечного півострова утилізацію отрутохімікатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

За даними інвентаризації 2006 року, в Криму зберігалося 1180 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. На даний час, за інформацією райдержадміністрацій, налічується 1050 тонн.

«Цю кількість ми повинні зафіксувати, і не допускати її збільшення, а також ввезення з інших регіонів України», - сказав кримський віце-прем`єр Георгій ПСАРЬОВ на нараді, де обговорювалися питання обліку і умови зберігання непридатних пестицидів і хімікатів.

За словами чиновника, з республіканського фонду охорони навколишнього природного середовища будуть виділені кошти на фінансування заходів для перезатарювання і подальшого знищення 550 тонн непридатних отрутохімікатів.

Райдержадміністраціям доручено продовжити роботу з інвентаризації й інформування Рескомітету з охорони навколишнього природного середовища про наявність непридатних пестицидів.