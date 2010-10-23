УСПП проситиме Януковича заветувати Податковий кодекс

Український союз промисловців і підприємців має намір просити Президента України ветувати Податковий кодекс в разі, якщо пропозиції до документу надані УСПП для розгляду у Верховній Раді не будут враховані депутатами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

Фахівці УСПП та Економічної ради розробили пакет зауважень та пропозицій до проекту Податкового кодексу на 250 сторінкакх і вже передали його у парламент до другого читання.

Закрема, УСПП турбує значне скорочення видів діяльності, які дають право застосовувати спрощену систему оподаткування, а саме - надання права на сплату єдиного податку тільки фізичним особам; зменшення граничного розміру виручки до 300 тис. грн., а кількості найманих працівників - до 2 людей; невизначеність норми про перехідний етап для переходу суб’єктів малого бізнесу із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на загальну систему оподаткування.

У проекті кодексу, зазначають в УСПП, не передбачена можливість виведення з тіні заробітної плати шляхом зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати. Також відсутні норми, які б підтримували вітчизняного товаровиробника – імпортера обладнання, матеріалів, комплектуючих, що ввозяться для господарської виробничої діяльності, а саме можливість застосування «критичного імпорту», податкових векселів, звільнення від оподаткування при ввезенні в якості внеску до статутного фонду імпортного обладнання тощо.

Окрім цього в УСПП не погоджуються з нормою про 5-відсоткове оподаткування доходів від депозитів фізичних осіб та вважають, що податок на нерухоме майно запроваджується без врахування реальних статків громадян та вартості нерухомого майна.

«Якщо проект Податкового кодексу у процесі його підготовки до другого читання в парламенті не буде вдосконаленим у контексті збалансування фіскальної та стимулюючої функції, не міститиме сприятливих умов для розвитку малого й середнього бізнесу, не стимулюватиме ділову активність та інвестиційний клімат в країні, УСПП, інші громадські об’єднання ділових кіл звернуться до Президента країни з проханням ветувати кодекс», - зазначається в повідомленні.