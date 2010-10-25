Велосипедист-"ніндзя" застрелив двох людей і десь їздить
00:22, 25 жовтня 2010Суспільство
1693 0
Мешканцям Вінніпега радять зачинитися
У Вінніпезі (Канада) невідомий злочинець застрелив двох людей, ще один одержав важкі поранення. Жертвами вбивці, ймовірно, стали випадкові люди.
Згідно з попередньою інформацією, вбивця озброєний обрізом і пересувається містом на велосипеді. Сусід одного з убитих розповів, що бачив поряд з будинком велосипедиста, який "виглядав, як ніндзя".
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Winnipeg Free Press, поліція порадила жителям міста закритися в своїх будинках. За деякими повідомленнями, злочинець застрелив свої жертви, постукавши до них у двері. Поліція поки не підтверджує і не спростовує ці відомості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter