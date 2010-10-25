Заступник начальника управління рибоохорони погорів на хабарі в 11 тис.

Співробітниками прокуратури Запорізької області за здирство і отримання хабара затримано заступник начальника Головного управління державної рибохорони в Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, заступник начальника головного управління рибохрони був затриманий на місці злочину: безпосередньо після отримання 11 тис. грн. - суми, яку чиновник вимагав як плату за свої послуги за неперешкоджання вилову риби в Каховському водосховищі.

"На сьогодні стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України - "Отримання хабара посадовцем, поєднане з вимаганням хабара" - повідомили у прокуратурі.

Даною статтею передбачено позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років і конфіскацією майна.

Слідство у справі веде слідчий відділ прокуратури Запорізької області.