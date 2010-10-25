На завтра Україні обіцяють дощі

Завтра вночі у західних, Одеській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім східних областей та Приазов`я, очікуються невеликі, на заході помірні дощі, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями сильний дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці у південній та східній частині подекуди туман. Вітер південно-східний (у західних, а вдень і в північних областях північно-західний), 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла, у Карпатах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та більшості східних областей 11-16°.

У Київській області вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.