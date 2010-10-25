Янукович збільшив склад комісії з помилування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ збільшив склад Комісії при Президентові у питаннях помилування, увівши туди, зокрема, Олену ЛУКАШ – першого заступника глави своєї адміністрації – представника Президента у Конституційному Суді і Андрія ПОРТНОВА – заступника глави Адміністрації Президента – керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Про це йдеться в указі № 966/2010, що оприлюднений на сайті глави держави.

Крім того, до складу Комісії також включені Михайло ГАВРИЛЮК – керівник Головного управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента і Віталій ПОЛОЖИШНИК – завідувач відділу з питань судоустрою та статусу суддів Головного управління з питань судової реформи та судоустрою Адміністрації Президента України.