ТВЕЛ передасть Україні технологію модифікованих збірок

Російська паливна компанія ВАТ «ТВЕЛ» у рамках реалізації спільного проекту з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива планує передати Україні технологію щодо виробництва модифікованої тепловидільної збірки ТВЗА-12.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам віце-президент ВАТ «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТИНОВ.

«На зміну ТВЗА вже сьогодні підготовлена касета ТВЗА-12, і ми її вже пропонуємо і обговорюємо разом з НАЕК «Енергоатом». На наш погляд, це ефективніша касета», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ, зазначивши при цьому, що найімовірніше, ця модель буде базовою для фабрикації на майбутньому спільному російсько-українському підприємстві.

При цьому В.КОНСТАНТИНОВ підкреслив, що ця модифікація збірки відрізняється від базової моделі ТВЗА, що експлуатується нині на українських АЕС, більшою місткістю тепловидільного елементу, а також міцністю конструкції збірки.

«Найімовірніше, вона виготовлятиметься на українському заводі, якщо за цей час нічого не буде зроблено кращого», - підкреслив В.КОНСТАНТИНОВ, зазначивши при цьому, що термін експлуатації даної касети становить 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня паливна компанія «Росатома» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Документом закріплена домовленість про те, що завод потужністю щодо урану 400 тонн за рік може бути введений в експлуатацію вже в 2013 році за умови прискореного вибору українською стороною майданчика для розміщення підприємства, розробки ТЕО і проекту. Крім того, в угоді підкреслюється важливість своєчасного узгодження українською стороною ліцензій і дозволів компетентних органів на будівництво, кваліфікацію і експлуатацію підприємства. Найближчим часом планується також затвердження і підписання в атомних відомствах обох країн розширеного плану заходів щодо реалізації проекту, а також початок створення і реєстрації СП, в якому українська уповноважена організація володітиме пакетом акцій у розмірі 50%+1.

У підписаній угоді «ТВЕЛ» підтверджує намір передати технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, навчати персонал і кваліфікувати завод.

Крім того, «ТВЕЛ» забезпечить доступ української організації до часткового фінансування проекту, а також постачатиме на завод компоненти, яких бракує на моменту локалізації, а також комплектуючі ядерного палива. Також «ТВЕЛ», згідно з документом, обіцяє забезпечити виробництво послугами із збагачення урану з Росії. В угоді також вказана можливість у перспективі постачань продукції заводу на ринки третіх країн.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВЗ (тепловидільних збірок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.