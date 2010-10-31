Не витримує серце: на дільницях померло вже троє людей

Станом на 12.00 в Україні зафіксовано три смерті виборців під час голосування на виборчих дільницях на виборах до місцевих органів самоврядування.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, смерті виборців зафіксовані у Бахчисараї, Івано-Франківську та Дніпропетровську.

Зокрема, у Бахчисараї через зупинку серця на виборчій дільниці №17 помер чоловік 1933 року народження; в Івано-Франківську на виборчій дільниці №15 помер чоловік 1938 року народження (причина смерті з’ясовується) і в Дніпропетровську в Індустріальному районі на виборчій дільниці №0385, яка розташована в загальноосвітній школі №69, під час голосування помер громадянин 1946 року народження (за попереднім діагнозом – гостра серцево-судинна недостатність).

Як зазначив Д.АНДРЕЄВ, у всіх перелічених випадках працівники міліції, які несуть чергування з охорони громадського порядку на виборчих дільницях, намагалися надати потерпілим першу медичну допомогу до прибуття швидкої.

Також директор ДЗГ підкреслив, що всі три смерті не мають кримінального характеру.