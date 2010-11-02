Долар і євро на міжбанку йдуть вгору

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9620, до 12:00 ціни зросли до 7,9595/7,9670. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9605/7,9660 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2587, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588. На час закриття ціни досягли рівня 0,2587/0,2589. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7675 (-0,1025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3960/1,3962, а до 15:00 зросли до 1,4027/1,4029. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0970/11,1090, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,1220/11,1365. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли денного максимуму 11,1665/11,1785.