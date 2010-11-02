13-річний хлопчик з необережності заколов себе ножем

У Миргороді Полтавської області з необережності 13-річний хлопчик заколов себе ножем.

Про це журналістам повідомили у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, в Миргороді неподалік від берега річки Хорол біля своїх будинків гралися діти. 13-річний учень 8-го класу місцевої школи, разом зі своїм 12-річним товаришем бігали з ножем у руках і вирізували з лози для гри стріли. З необережності 13-річний підліток спіткнувся. Падаючи вниз, хлопчик грудною кліткою впав на клинок свого ножа.

Від одержаного колото-різаного поранення дитина померла на місці.

Факт смерті констатували працівники “швидкої допомоги”.

Зараз за даним фактом співробітники міліції проводять перевірку.