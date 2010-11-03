Янукович дозволив перебудувати 12 митних пунктів на Закарпатті

Держмитслужба України в 2011 році планує реконструювати 12 пунктів пропуску в Закарпатті. Про це сьогодні під час прес-конференції в Закарпатті повідомив перший заступник голови Держмитслужби України Віктор БОДНАР.

За його словами, Держмитслужба України розробила проект нового Митного кодексу України, в рамках якого передбачене кардинальне реформування всієї митної системи. Одним з пунктів реформування є будівництво, реконструкція та технічне оновлення митної інфраструктури.

В.БОДНАР уточнив, що наразі Держмитслужбою вже передбачено провести реформування та будівництво 83 митних пунктів по лінії всього кордону України. Лише по Західному кордону України необхідно побудувати та реконструювати 23 пункти пропуску, конкретно в Закарпатській області - 12.

«Це буде будівництво та реконструкція на повністю автоматизовані сучасні пункти пропуску», - уточнив В.БОДНАР.

Він також додав, що вартість Програми реконструкції на 2011 рік становить 1 млрд. 230 млн. грн. «Це не такі вже й великі кошти, це фактично обсяг, який збирає митна служба за один тиждень», - додав перший заступник голови Держмитслужби.

Він також уточнив, що реконструкція необхідна і з огляду на проведення в Україні Євро-2012.

В.БОДНАР також додав, що голова Держмитслужби України вже отримав погодження на всі ці роботи від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.