Євро на міжбанку росте
11:29, 03 листопада 2010Суспільство
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Пара євро-долар - 1,4058/60
Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями - 7,9550/7,9640 грн./дол.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9550/7,9640 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2585/88, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,1685/11,1840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4058/60 (вівторок — 1,3960/62).
У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9150/7,9500.
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