Євро на міжбанку росте

Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями - 7,9550/7,9640 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9550/7,9640 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2585/88, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,1685/11,1840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4058/60 (вівторок — 1,3960/62).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9150/7,9500.