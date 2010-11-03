Телекомпанія ТЕТ змінила керівництво. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Сьогодні на засіданні Нацрада ухвалила рішення про переоформлення ліцензії на мовлення ПАТ „ТК „ТЕТ”, згідно з поданою у вересні 2010 року заявою телекомпанії. Підставою для ухвалення такого рішення стала зміна складу керівних та наглядових органів.

Рішенням Нацради зафіксовано розширення штату правління компанії. На місце А.КАЛІНЧУКА прийшли О.ПІРОЖКОВА, Г.ЧАЙКА та І.ЧЕРНЯК, також у складі правління залишився О.РАЙДАНОВ. У складі редакційної ради, що складається з чотирьох осіб, змінився один співробітник. На місце Н.ЦВІЛІЙ прийшла програмний директор Н.СИМОНІНА. Отже, нині, окрім неї, до редакційної ради входять М.КОВТУН, М.ПІНЧУК і В.СКІБА.

Як відомо, телекомпанія ТЕТ має три ліцензії на ефірне та одну ліцензію на супутникове мовлення. Враховуючи вимоги ст. 8 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, Національна рада рекомендувала компанії переоформити (через об’єднання) діючі ліцензії на ефірне мовлення.