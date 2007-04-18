У ПАРЄ переконані: “бізнес-Майдан” є не сумісним з демократією

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД переконані, що такі поняття як “бізнес-Майдан” є не сумісними з демократією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в пояснювальній записці співдоповідачів ПАРЄ до проекту резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, яку планується розглянути 19 квітня.

“Треба підкреслити, що Майдан-2007 – це не Майдан-2004. Якщо “помаранчева революція” базувалася на щирій народній підтримці віри в краще управління країною та краще майбутнє, нинішні демонстрації, скоріш за все, штучно керуються обома сторонами”, - зазначається у документі.

Співдоповідачі відзначають, що, на відміну від 2004 року, нинішня криза є виключно кризою еліт, в той час, як громадяни України позбавилися ілюзій щодо обох сторін конфлікту і не беруть активної участі у врегулюванні нинішньої кризи.

“Ми не маємо сумніву, що багато протестуючих – особливо багато людей похилого віку – щирі у відстоюванні своїх політичних уподобань. Однак, ми занепокоєні повідомленнями про те, що багато людей – включаючи неповнолітніх – привозяться на ці мітинги з абсолютно інших мотивів. Такі поняття як “економічно-базований (бізнес) Майдан”, “сплачена демократія”, “бізнес на вуличній демократії” неприйнятні в справді демократичному суспільстві”, - зазначається у пояснювальній записці.

Співдоповідачі особливо наголошують на неприпустимості використання неповнолітніх в масових акціях, оскільки це суперечить Конвенції ООН з прав дитини.

“Також, всі спроби придбати політичних прихильників, загрози санкцій чи звільнення для робітників та службовців, якщо вони відмовляються підтримувати (політичні сили – УНІАН) є неприйнятними для чесного політичного змагання”, - відзначають співдоповідачі ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ планує ухвалити проект резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 19 квітня після проведення термінових дебатів по нинішній ситуації в країні.