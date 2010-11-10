США знову відкинули заклик скасувати смертну кару

00:16, 10 листопада 2010
Суспільство
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Пропонують зробити щось натомість

Сполучені Штати Америки відкинули сьогодні заклик скасувати кару смерті – як заявив представник Державного департаменту на засіданні Ради з прав людини ООН, таке покарання дозволене за міжнародним правом, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас, сказав юридичний радник Держдепартаменту Гаролд Коу, Вашингтон відданий ідеї долати несправедливість і готовий серйозно розглянути деякі з рекомендацій Ради з прав людини, серед яких і пораду підписати декларацію ООН про захист корінних народів.

Заклик до США скасувати кару смерті кілька разів повторюється в переліку з понад 200 рекомендацій із боку інших країн, підготованих як частина першого широкосяжного перегляду в Раді з прав людини ООН становища з правами людини у США.

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