Верховна Рада прийняла закон про Фонд державного майна
14:04, 19 квітня 2007Суспільство
1052
“За” - 246 із 255 народних депутатів
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Фонд державного майна України».
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 246 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі парламенту.
Згідно із законом, Фонд державного майна є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізовує державну політику у сфері приватизації, управління об`єктами права держвласності, що входять в його сферу.
Згідно із законом, голова Фонду держмайна призначається Верховною Радою за поданням прем`єр-міністра і звільняється з посади парламентом.
Термін повноважень голови Фонду держмайна - 5 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter