Верховна Рада прийняла закон про Фонд державного майна

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Фонд державного майна України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 246 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі парламенту.

Згідно із законом, Фонд державного майна є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізовує державну політику у сфері приватизації, управління об`єктами права держвласності, що входять в його сферу.

Згідно із законом, голова Фонду держмайна призначається Верховною Радою за поданням прем`єр-міністра і звільняється з посади парламентом.

Термін повноважень голови Фонду держмайна - 5 років.