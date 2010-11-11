Обіцяний Януковичем Керченський міст буде "спущено на гальмах"?

Обіцяний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект транспортного переходу через Керченську протоку буде «спущено на гальмах».

Про це, посилаючись на джерела в Міністерстві транспорту і зв’язку України, пише портал comments.ua.

Як повідомляє видання, російсько-українська робоча група розглянула кілька варіантів проходження транспортного переходу і оптимальним серед них визнала так званий Північний (мис Фонар - мис Малий Кут). Довжина мостового переходу за цим проектом складає 10,25 км, довжина автомобільних підходів - 49 км, залізничних - 24 км.

Реальна вартість такого проекту з урахуванням розвитку пропускної спроможності автодоріг і залізниць у сусідніх регіонах, за оцінками comments.ua, становитиме майже 4 млрд. дол. (У розрахунках проекту вказано, що орієнтовна загальна вартість будівництва складе 1513,6 млн. дол.)

Водночас щорічний обсяг перевезень поромних переправ через Керченську протоку становить близько 0,5 млн. пасажирів і близько 1,5 млн. тонн вантажів (при завантаженні поромів 60%). Для комерційної окупності мосту потрібно як мінімум у 20 разів більше.

Джерела у Мінтрансзв’язку повідомляють, що проблемні моменти проекту Керченського мостового переходу розуміють і в транспортному відомстві Росії, тож швидше за все питання буде «спущене на гальмах».

Довідка УНІАН. У вересні 2006 року тодішній прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ за підсумками свого візиту до Брюсселя доручив кільком міністерствам «проаналізувати можливості залучення фінансових ресурсів європейської сторони (у тому числі ЄБРР, Європейського інвестиційного банку) на підтримку проекту будівництва мостового переходу через Керченську протоку». Тоді справа не дійшла до розробки ТЕО.

Цього року Мінтрансзв’язку направив до Мінфіну запит про можливість передбачити в держбюджеті на 2011 рік 100 млн. грн. на розробку ТЕО проекту.

Питання про Керченський транспортний перехід обговорювалося на зустрічі президентів України і Росії в Геленджику на початку жовтня ц.р. і на 7-му засіданні Комітету з питань економічної співпраці українсько-російської міждержавної комісії.