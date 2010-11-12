У ЄП кажуть, що відклали резолюцію по Україні, бо хочуть бути чесними

Депутат Європарламенту, віце-голова групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Адріан СЕВЕРІН (Румунія) заявляє, що для схвалення резолюції по Україні поки не вистачає фактів.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

“Причина, через яку ми знову відклали розгляд цієї резолюції, абсолютна така сама, як і була, коли ми відклали розгляд вперше, і є раціональним рішенням. Ми поки не мали усіх фактів, на яких ми могли б побудувати висновки, наше ставлення”, - сказав депутат.

Він зазначив, що станом на 10 листопада ще не була готова доповідь групи спостерігачів від Європарламенту за місцевими виборами в Україні щодо проведення виборів.

“Таким чином, оскільки доповідь не була готова, який базис ми могли б закласти у цю резолюцію, щоб зробити її відповідною реаліям? Це те ж саме, про що ми говорили і в перший раз, коли просили про відкладення”, - сказав А.СЕВЕРІН.

“Ми сказали, що ми не хочемо заплющувати очі на те, що робиться неправильно, чи на слабкості, однак те, чого ми хочемо – бути чесними. А бути чесними означає, що ми маємо базувати наші висновки на фактах. Якщо немає фактажу, як можна робити висновки, як можна кудись рухатися? Проблема лише в цьому. І немає нічого іншого за цим”, - додав депутат.

А.СЕВЕРІН також висловив думку про те, що на сьогодні Європарламент не має “чогось нового”, щоб заявити перед самітом ЄС-Україна, який відбудеться 22 листопада у Брюсселі. За його словами, навпаки, результати саміту можуть дати “певні елементи”, які слід врахувати при схваленні резолюції. “Якщо ж хтось хоче просто схвалити резолюцію, незалежно від її змісту, то хай роблять це, але без нашої підтримки”, - сказав депутат.

На думку А.СЕВЕРІНА, до наступної сесії Європарламенту, яка відбудеться 22-25 листопада у Страсбурзі, необхідно підготувати новий проект резолюції по Україні, який врахував би як доповідь про місцеві вибори, так і результати саміту ЄС-Україна. «Якщо це буде текст, який ми вважатимемо коректним і відповідним, звичайно, ми голосуватимемо «за», - сказав депутат.

Він відмовився коментувати заяви своїх колег з Європейської народної партії (ЄНП) щодо спеціального затягування процесу голосування соціалістами.

“Я не думаю, що варто відповідати на безглузді коментарі ЄНП. Вони хочуть грати роль у внутрішній політиці України. Можливо, одного дня вони зрозуміють, що, діючи у такий спосіб, ми не служитимемо ні інтересам Європейського Союзу, ні інтересам власне України”, - підкреслив А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою групи народних партій Європарламенту 20 жовтня у ЄП відбулися слухання щодо ситуації в Україні, а 21 жовтня депутати планували схвалити резолюцію.

Однак за пропозицією групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів голосування було перенесено на 11 листопада. Причиною стало бажання дочекатися результатів місцевих виборів.

10 листопада Європарламент знову відклав голосування по проекту резолюції, оскільки голова групи спостерігачів від Європарламенту на місцевих виборах в Україні Павел КОВАЛЬ не підготував доповідь за підсумками спостережень.

Після цього депутати від Європейської народної партії обвинуватили своїх колег-соціалістів у навмисному затягуванні голосування та у спробах завадити “Європарламенту виступити на підтримку демократії”.

14 жовтня група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів.

Європейська народна партія має в Україні три «сестринські» партії: “Батьківщина”, “Наша Україна” та Народний рух України.