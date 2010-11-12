Новий мер Полтави просить КРУ з'ясувати, де гроші

Новообраний міський голова Полтави Олександр МАМАЙ звернувся до Контрольно-ревізійного управління з проханням перевірити діяльність колишнього складу міської ради і з`ясувати, куди з міської скарбниці пішло 11,32 млн. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на першій сесії міськради нового скликання.

Також О.МАМАЙ сказав, що першими його кроками на новій посаді буде ревізія діяльності колишнього керівництва міськвиконкому.

Крім того, він пообіцяв, що намагатиметься скасувати незаконні рішення міськради попереднього скликання, особливо із земельних питань.

Також новий мер повідомив журналістам, що всі депутати попереднього скликання одержали земельні ділянки по вул. Журавлиній.

«Я особисто віднесу до прокуратури документи на порушників закону», - сказав О.МАМАЙ.