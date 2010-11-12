Азаров: обсяг держгарантій залишиться на рівні цього року

Обсяг державних гарантій в 2011 році залишиться на рівні 2010 року – 15 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

«У 2010 році обсяг державних гарантій становить 15 млрд. гривень. Пропоную, щоб наступного року він залишився на цьому самому рівні», - сказав М.АЗАРОВ і зазначив, що уряд «дуже обережно дає ці гарантії».

У свою чергу керівник місії МВФ Атанасіос АРВАНІТІС погодився з позицією українського прем`єр-міністра.

«Так, ми спостерігаємо, що ви достатньо жорстко ставитесь до видачі державних гарантій. Отже, в 2011 році використовуватимемо таку саму норму щодо державних гарантій, що діяла в 2010 році», - сказав А.АРВАНІТІС.