На ГСХ Дунай-Чорне море зафіксували абсолютний рекорд

На глибоководному судновому ході р. Дунай-Чорне море зафіксовано абсолютний рекорд за кількістю суднопроходів - за добу гирлом Бистре проведено 19 суден.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Дельта-лоцман», це максимальний результат із суднопроходів за добу із часу відновлення судноплавства по глибоководному судновому ходу р. Дунай-Чорне море в квітні 2007 року. Таким чином, досягнуті й тим самим підтверджені проектні можливості вітчизняного ГСХ – пропуск до 20 суден за добу, що в свою чергу, є ще одним підтвердженням перспективності розвитку цієї транспортної артерії. Рекордну кількість суднопроходів здійснено 11 листопада 2010 року.

«Морські лоцмани Єдиної морської лоцманської служби «Дунай» і лоцмани-оператори поста регулювання руху суден «Вилкове» вкотре продемонстрували високий професіоналізм, а сам ГСХ р. Дунай-Чорне море – підтвердив конкурентоспроможність», - зазначив заступник начальника Одеського регіонального управління ДП «Дельта-лоцман» Василь ПРОКОПЕНКО.

За даними прес-служби, попередній рекорд із кількості суден, які пройшли гирлом Бистре за добу, був зафіксований 4 грудня 2009 року. Тоді через ГСХ було виконано 15 суднопроходів.

11 листопада по ГСХ р. Дунай-Чорне море через гирло Бистре пройшли судна, які прямували до/з українських портів Рені, Ізмаїл, румунських портів Галац, Браїла, Тульча, молдавського порту Джурджулешти. Судна, переважно, перевозили сільськогосподарську й металопродукцію. 6 суден були під українським прапором, 13 - під іноземними (Росія, Грузія, Молдова, Панама, Камбоджа, Туреччина, Греція).

Довідка УНІАН. За дорученням Міністерства транспорту та зв`язку України, функції замовника робіт із проектування й будівництва глибоководного суднового ходу (ГСХ) р. Дунай–Чорне море через гирло Бистре виконує ДП «Дельта-лоцман».

Реалізація проекту створення ГСХ дасть можливість відродити великотоннажне судноплавство по українській частці Дунаю трасою 7-го міжнародного транспортного коридору.

Державне підприємство «Дельта-лоцман» створено наказом Мінтрансу України від 4 лютого 1998 року №29 із метою вдосконалення умов забезпечення безпеки мореплавання, а також впорядкування структури морських лоцманських служб у Північно-Західній частині Чорного моря.

Здійснювані види діяльності: утримання та експлуатація гідротехнічних споруд - каналів (Бузько-Дніпровський лиманський канал, Херсонський морський канал, ГСХ «Дунай - Чорне море», лоцманські проводки й надання послуг служб регулювання руху суден у всіх портах України (географія - від Маріуполя до Рені). Підприємство має в арсеналі спеціалізований флот – 20 лоцманських катерів, 2 промірних катери, буксир льодового класу «Гайдамаки».