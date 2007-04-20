Погода на вихідні

На вихідних в Україні очікується холодна та дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 21 квітня, без опадів буде у західних, південних областях та в Криму. На решті території невеликий дощ, вдень у східних областях помірний.

Температура вночі 1-6° тепла, на більшій частині території країни на ґрунті, а в західних областях і в повітрі заморозки 0-5°; температура вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та у південній частині до 15°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

На Закарпатті без опадів; вночі заморозки 0-5°; температура вдень 10-15° тепла (в горах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла).

22-23 квітня утримається мінлива хмарність, на півночі Лівобережжя та у східній частині країни місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 22 квітня 6-11° тепла, в західних, південних областях та в Криму 10-15°, 23 квітня в Україні, крім східної частини, підвищення денної температури на 3-6°.

На Закарпатті: без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°; вдень 22 квітня 12-17° тепла, 23 квітня 16-21° тепла (в горах 22 квітня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; 23 квітня вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла).

24-25 квітня в Україні без опадів, лише у східних областях, 24 квітня і на півночі Лівобережжя, а 25 квітня і в Приазов’ї невеликий дощ. Температура у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 16-21°; на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 9-16° тепла, 24 квітня на Одещині та Миколаївщині до 20°.

На Закарпатті: без опадів; температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23° (в горах вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°).

Завтра у Києві та області утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, температура вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла.

22-23 квітня у столиці та області без істотних опадів. Температура вночі 1-4° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 22 квітня 6-11° тепла, 23 квітня 10-15°.

24-25 квітня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; вдень 10-16° тепла.