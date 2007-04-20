Янукович звернувся до силовиків

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав правоохоронні органи надати уряду достовірну і відкриту інформацію про ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, із таким закликом В.ЯНУКОВИЧ звернувся сьогодні до керівництва силових і правоохоронних органів, відкриваючи екстрене засідання Кабінету міністрів.

«Я хотів би закликати бути відкритими, і щоб та інформація не була політизованою, а на 100% достовірною», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що головною метою уряду є досягнення громадянського спокою в країні.

Прем`єр-міністр також попросив всіх членів уряду висловити свою точку зору щодо порядку роботи державних підприємств і відомств, а також стратегічних підприємств.

«Ми повинні обговорити, які є побоювання, і зробити все, щоб український народ міг спокійно провести вихідні дні», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що уряд має намір обговорити порядок своєї діяльності для забезпечення безперервного режиму роботи впродовж усіх вихідних днів.