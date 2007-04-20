Ющенко поставив Медведьку свій діагноз
Президент хоче бути почутим
Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує Генеральну прокуратуру України за неспроможність забезпечити верховенство закону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
“В саму тяжку годину для нації ми маємо бездіяльну Генеральну прокуратуру, яка не може відновити верховенство закону, і від цього дуже страждає перш за все правовий і демократичний процес”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: “Прикро, що сьогодні більшість силовиків захворіли одним діагнозом”.
Президент висловив побажання, щоб Генеральна прокуратура його “почула”.
“Про те, що ми є свідками самого крупного корупційного скандалу – це очевидний факт. Всі разом ми можемо зробити прекрасні висновки і прекрасні уроки, виходячи з цього скандалу. Але переконаний, що соло у цьому аспекті повинна грати Генеральна прокуратура. І з такими запитами я звернувся до генерального прокурора – чому урядом до сьогоднішнього дня не виконується указ Президента?”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Також Президент заявив: “Генеральний прокурор на засіданні РНБО давав відповідь про те, що він буде стояти на стороні закону, Указу Президента. З політичних міркувань він тільки не міг підтримувати ті чи інші позиції. Але на практиці видається все по іншому: не працює рішення РНБО, не працює Указ – по тих моментах, де Генеральна прокуратура повинна робити гідний правовий нагляд”.
На запитання про можливе звільнення генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, В.ЮЩЕНКО сказав: “Я зараз не даю відповіді, я хочу просто поставити її як проблему. Все це треба робити правовим, чинним способом, щоб країна, нація, будь-яка політична сила почали звикати жити по закону”.
При цьому він зауважив, що “те ігнорування, яке сьогодні демонструє уряд в цьому питанні, є поганим прикладом відношення до закону державних інституцій”.
За словами В.ЮЩЕНКА, “ми повинні мати принципи, засади розбудови діяльності таких інститутів, які би давали гарантію суспільству, що свою функцію, у тому числі і в період політичного протистояння відносно верховенства права і верховенства закону вони можуть виконати, що в них є мужні лідери, які можуть брати на себе відповідальність, діяти виключно по функціям”.
Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу. На час відсутності О.МЕДВЕДЬКА виконання обов’язків генерального прокурора покладено на заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.