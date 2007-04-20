Ющенко поставив Медведьку свій діагноз

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує Генеральну прокуратуру України за неспроможність забезпечити верховенство закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“В саму тяжку годину для нації ми маємо бездіяльну Генеральну прокуратуру, яка не може відновити верховенство закону, і від цього дуже страждає перш за все правовий і демократичний процес”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: “Прикро, що сьогодні більшість силовиків захворіли одним діагнозом”.

Президент висловив побажання, щоб Генеральна прокуратура його “почула”.

“Про те, що ми є свідками самого крупного корупційного скандалу – це очевидний факт. Всі разом ми можемо зробити прекрасні висновки і прекрасні уроки, виходячи з цього скандалу. Але переконаний, що соло у цьому аспекті повинна грати Генеральна прокуратура. І з такими запитами я звернувся до генерального прокурора – чому урядом до сьогоднішнього дня не виконується указ Президента?”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Також Президент заявив: “Генеральний прокурор на засіданні РНБО давав відповідь про те, що він буде стояти на стороні закону, Указу Президента. З політичних міркувань він тільки не міг підтримувати ті чи інші позиції. Але на практиці видається все по іншому: не працює рішення РНБО, не працює Указ – по тих моментах, де Генеральна прокуратура повинна робити гідний правовий нагляд”.

На запитання про можливе звільнення генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, В.ЮЩЕНКО сказав: “Я зараз не даю відповіді, я хочу просто поставити її як проблему. Все це треба робити правовим, чинним способом, щоб країна, нація, будь-яка політична сила почали звикати жити по закону”.

При цьому він зауважив, що “те ігнорування, яке сьогодні демонструє уряд в цьому питанні, є поганим прикладом відношення до закону державних інституцій”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “ми повинні мати принципи, засади розбудови діяльності таких інститутів, які би давали гарантію суспільству, що свою функцію, у тому числі і в період політичного протистояння відносно верховенства права і верховенства закону вони можуть виконати, що в них є мужні лідери, які можуть брати на себе відповідальність, діяти виключно по функціям”.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу. На час відсутності О.МЕДВЕДЬКА виконання обов’язків генерального прокурора покладено на заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.