Серед білого дня у київському метро житель Грузії поранив міліціонера

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу журналістам заступник начальника Головного управління МВС України в м. Києві Володимир БЕРЕЗАН. За його словами, інцидент стався на території станції метро “Святошин”. За інформацією В.БЕРЕЗАНА, співробітник міліції з охорони метрополітену зупинив чоловіка з проханням, щоб той пред’явив йому свої документи. Натомість, зазначив В.БЕРЕЗАН, громадянин вийняв заточку і ударив правоохоронця в груди.

За даними В.БЕРЕЗАНА, внаслідок отриманого поранення міліціонер госпіталізуваний до лікарні МВС.

Разом із тим, зазначив він, особу, яка нанесла міліціонеру тілесні ушкодження, затримано. За попередніми даними, це громадянин Грузії, 1954 року народження, який, за його ж словами, проживав у Київській області і працював на одному з об’єктів будівництва.