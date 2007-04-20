Ющенко призначив кількох суддів на керівні посади у великих містах

...у Донецьку, Львові, Одесі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступників голів Донецького, Львівського та Одеського апеляційних господарських судів. Відповідні укази розміщенні на офіційному сайті глави держави. Зокрема, першим заступником голови Донецького апеляційного господарського суду призначено Олександра КУЛЕБЯКІНА, заступником голови Львівського апеляційного господарського суду - Михайла ЮРКЕВИЧА та заступником голови Одеського апеляційного господарського суду - Павла МАЦЮРУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter