Кабмін посилив охорону військових баз і арсеналів
18:29, 20 квітня 2007Суспільство
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Протокольне доручення
Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Міністерству промислової політики і Національному космічному агентству у зв`язку з проведенням політичних акцій посилити охорону підприємств, на яких здійснюється виробництво і утилізація боєприпасів.
Про це йдеться в протокольному дорученні уряду, прийнятому сьогодні під час екстреного засідання Кабміну, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
Крім того, Кабмін доручив вказаним міністерствам і відомствам посилити охорону військових баз, арсеналів і складів боєприпасів, а також забезпечити їх пожежну безпеку.
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