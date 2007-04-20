Кабмін посилив охорону військових баз і арсеналів

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Міністерству промислової політики і Національному космічному агентству у зв`язку з проведенням політичних акцій посилити охорону підприємств, на яких здійснюється виробництво і утилізація боєприпасів.

Про це йдеться в протокольному дорученні уряду, прийнятому сьогодні під час екстреного засідання Кабміну, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, Кабмін доручив вказаним міністерствам і відомствам посилити охорону військових баз, арсеналів і складів боєприпасів, а також забезпечити їх пожежну безпеку.