Близько 3 тис. міліціонерів охороняють порядок на масових акціях в центрі Києва

Близько 3 тис. міліціонерів охороняють громадський порядок на масових акціях в центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС міста Києва.

Крім того, ще близько 3 тис. співробітників міліції знаходяться в резерві.

На даний момент порушень не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, на Європейській площі та Майдані незалежності в центрі Києва проходять акції опозиції та коаліції.

На Європейській площі, за даними організаторів, зараз зібралися близько 23 тис. осіб.