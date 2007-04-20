Близько 3 тис. міліціонерів охороняють порядок на масових акціях в центрі Києва
19:12, 20 квітня 2007Суспільство
1255
На Європейській площі 23 тисячі осіб
Близько 3 тис. міліціонерів охороняють громадський порядок на масових акціях в центрі Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС міста Києва.
Крім того, ще близько 3 тис. співробітників міліції знаходяться в резерві.
На даний момент порушень не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, на Європейській площі та Майдані незалежності в центрі Києва проходять акції опозиції та коаліції.
На Європейській площі, за даними організаторів, зараз зібралися близько 23 тис. осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter