Депутат БЮТ наполягає на розслідуванні корупційних діянь судді Станік

Народний депутат України від фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО надіслав до Президента України Віктора ЮЩЕНКА звернення, в якому просить Президента доручити Генпрокуратурі та Службі безпеки України перевірити інформацію щодо отримання родичами судді Конституційного суду Сюзанни СТАНІК земельних ділянок, нерухомості та автомобілів.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, після оприлюднення вище зазначеної інформації з боку керівництва СБУ, він сподівався, що Генпрокуратура невідкладно прийме відповідне процесуальне рішення з цього приводу. Однак, зауважив депутат, його здивувала позиція заступника генпрокурора Віктора ПШОНКИ, який заявив без перевірки Генпрокуратурою інформації щодо С.СТАНІК, що такі факти не відповідають дійсності.

Крім того, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що він особисто провів депутатське розслідування, за яким встановив, що, дійсно, на ім`я матері заступника голови КСУ С.СТАНІК, починаючи з 2003 року, були здійснені фінансові операції щодо придбання земельних ділянок та нерухомості в Ялті та Києві, а також купівлі 4 дорогих іномарок. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО навів адреси ділянок і номери встановлених документів.

На думку Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, оприлюднена інформація, а також з’ясовані ним обставини та факти «дають підстави зробити висновок, що в діяннях заступника голови КС С.СТАНІК вбачаються ознаки корупції».

Водночас Г.ОМЕЛЬЧЕНКО зауважив, що правоохоронним органам необхідно провести невідкладну і повну перевірку, за результатами якої дати правову оцінку діям С.СТАНІК та інших осіб, які б могли бути причетні до фінансових операцій з придбанням та реалізації нерухомості, автотранспорту, земельних ділянок.

На прес-конференції Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також зазначив, що відповідне звернення він надіслав до Генеральної прокуратури, СБУ, а також до голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО з проханням розглянути питання щодо можливого відсторонення судді С.СТАНІК від роботи до того моменту, поки правоохоронні органи не розглянуть і не дадуть відповідну оцінку оприлюдненій СБУ інформації.