Тимошенко: Януковичу дуже хочеться, щоб Ющенко здався

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не відмінить свого Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейській площі у Києві.

“Я можу сказати вам, зустрічаючись практично кожен день з Президентом України: у нього є впевнена позиція – ні кроку назад, ні кроку повернення до старої системи корупції і знищення України”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що Президент “не буде відміняти ніяких указів”.

При цьому лідер БЮТ не виключила, що Президент може піти на поступки і перенести дату виборів до ВР. “Єдине, що він може зробити, це якщо цей клан ЯНУКОВИЧА зрозуміє, що вибори єдиний вихід, Президент може піти назустріч і перенести дату дострокових виборів, щоб всі мали можливість зареєструватися на виборчій кампанії”, - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “відчуває і знає, що відступу від дострокових виборів не буде”. За її словами, В.ЯНУКОВИЧУ і його команді дуже хочеться, аби Президент України В.ЮЩЕНКО “здався і пустив все напризволяще”.