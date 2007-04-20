Тимошенко: Януковичу дуже хочеться, щоб Ющенко здався
Лідер БЮТ виступила на мітингу прихильників
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не відмінить свого Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейській площі у Києві.
“Я можу сказати вам, зустрічаючись практично кожен день з Президентом України: у нього є впевнена позиція – ні кроку назад, ні кроку повернення до старої системи корупції і знищення України”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що Президент “не буде відміняти ніяких указів”.
При цьому лідер БЮТ не виключила, що Президент може піти на поступки і перенести дату виборів до ВР. “Єдине, що він може зробити, це якщо цей клан ЯНУКОВИЧА зрозуміє, що вибори єдиний вихід, Президент може піти назустріч і перенести дату дострокових виборів, щоб всі мали можливість зареєструватися на виборчій кампанії”, - наголосила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “відчуває і знає, що відступу від дострокових виборів не буде”. За її словами, В.ЯНУКОВИЧУ і його команді дуже хочеться, аби Президент України В.ЮЩЕНКО “здався і пустив все напризволяще”.