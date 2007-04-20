Резолюція мітингу об`єднаної опозиції

Опозиційні політичні сили та учасники мітингу опозиції закликають Президента Віктора ЮЩЕНКА негайно відправити у відставку генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Про це йдеться у тексті резолюції мітингу опозиції “Заколоту – ні! Виборам – так!”, прийнятому сьогодні на Європейському майдані.

В резолюції, оголошеній народним депутатом Йосипом ВІНСЬКИМ, зазначається, що глава держави має вжити заходів для невідкладного відновлення роботи Центральної виборчої комісії та доручити Службі безпеки України прискорити розгляд справ стосовно тих високопосадовців, які бойкотують Указ Президента про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Учасники мітингу також наголошують, що Президент України як гарант Конституції захистив вибір громадян і розпустив парламент. “Але ті, хто зухвало наплював на народну довіру і мандат виборців, сьогодні плюють на Конституцію і законне рішення Президента. Їм не подобається, що Народний Президент позбавляє їх насиджених місць у парламенті та урядових кабінетах. Їх дратують постійні нагадування про те, що влада має дотримуватися законів і Конституції, служити людині і дбати про її добробут. Вони не поспішали взятися за реформи, але надто швидко поновили в країні розкрадання державного майна, бюджетних коштів та наїзди на підприємців. Вони хочуть створити собі країну за їхніми кримінальними законами”, - наголошується в резолюції.

Крім того, зазначається, що ряд політичних сил організували заколот і закликають не виконувати Указ Президента. “Вони – проти народовладдя. Для цього вони зривають вибори і підкуповують суддів. 11 квітня ми закликали суддів Конституційного Суду проявити громадянську мужність та не піддаватися на тиск і провокації при ухваленні доленосного для країни рішення. Сьогодні чесні судді сказали своє слово, але залишилися в меншості. Дискредитований Конституційний Суд не викликає нашої довіри! Чесні судді опинилися у меншості його складу”, - наголошується в резолюції.

Учасники народного мітингу заявили, що доведуть усьому світові, що чесних людей більше, і вони переможуть. “Ми закликаємо усіх українських громадян долучитися до акції протесту і народною волею не допустити заколоту!”, - зазначається в резолюції.