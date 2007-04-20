100 найкращих платників податків

Сьогодні сто найактивніших платників податків Києва за підсумками 2006 року отримали нагороди від Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, переможців нагороджували у десяти номінаціях, що відповідають десяти галузям столичного господарства: банки, інвестиційні компанії, транспорт, комунікації, товари споживання, енергетика, торгівля, виробництво продуктів харчування, медіа, будівництво.

До десятки лідерів зі сплати податків увійшли такі відомі компанії, як ЗАТ «Київстар GSM», ВАТ «Райффайзен банк Аваль», ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ЗАТ «Оболонь» і ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», Київська міська філія ЗАТ «Укртелеком», ЗАТ «Український мобільний зв’язок», Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк», АТ закритого типу «Українська незалежна ТВ-корпорація», ЗАТ холдингова компанія «Бліц-інформ».

За інформацією КМДА, торік ситуація з податками значно поліпшилася. Так, до бюджету столиці за 2006 рік надійшло 6,1 млрд. грн. відрахувань, що на 50,7% більше, ніж за 2005 рік (+2,1 млрд. грн.). А лише за січень 2007 року державна скарбниця Києва одержала 412,2 млн. грн., що майже на 62% більше, ніж за такий самий період 2006 року.

«Я дуже радий привітати людей, за рахунок яких кияни отримують пенсії та соціальні виплати, робота яких веде до наповнення міського бюджету», - сказав мер столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував компаніям, які зробили найбільші відрахування до міського бюджету. «Я вважаю, що держава, у тому числі і столична влада, зробили не все можливе для того, щоб ви менше часу витрачали на бюрократичні процедури. Але в моїй програмі є всі ці моменти і я постійно обговорюю це з своїми заступниками. Ми зі свого боку зробимо все можливе, аби полегшити вам життя та спростити довгі та складні процедури отримання найпростіших документів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.