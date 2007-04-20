Президент доручив Кабміну зустріти 9 Травня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів розробити та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Про це йдеться в Указі “Про відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 -1945 років”, розміщеному на сайті глави держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та затвердити його персональний склад.

Також Кабміну разом із Київською міською державною адміністрацією доручено забезпечити організацію і проведення 9 травня 2007 року загальнодержавних святкових заходів у столиці України місті-герої Києві.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають забезпечити проведення у містах, інших населених пунктах святкових заходів на честь Перемоги, зокрема покладання вінків і квітів до меморіалів полеглим воїнам та жертвам нацизму, урочистих зборів громадськості, зустрічей керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

Також Президент доручив місцевим керівникам посилити увагу до повсякденних потреб ветеранів війни, поліпшення їх медичного, соціально-побутового обслуговування, сприяти у веденні підсобного господарства; вишукати можливості надання ветеранам війни та вдовам загиблих воїнів матеріальної допомоги та вручення пам`ятних подарунків; організувати відвідання інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій, які перебувають у госпіталях, лікарнях, інтернатних закладах системи соціального захисту населення; здійснити заходи щодо вручення ветеранам війни державних нагород України; забезпечити впорядкування військових поховань, ремонт та відновлення пам`ятників та меморіалів.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України Президент зобов’язав забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, організувати показ тематичних художніх та документальних фільмів.