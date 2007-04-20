Дід ”вірджинського вбивці” зрадів смерті онука

Дід корейського студента Чо Син Хі, який застрелив у Вірджинському політехнічному інституті 32 людини, вважає, що його внук заслужив свою смерть. "Негідник. Абсолютно справедливо, що він помер разом з своїми жертвами", - заявив журналістам Mirror 82-річний Ким Хян Сік.

За його визнанням, в ніч перед цим масовим вбивством йому наснився страшний сон про батьків Чо, і коли він прокинувся, то переконався, що реальність ще жахливіша.

Його 85-річна сестра Кім Ян Сун також схарактеризувала свого внука, не соромлячись у висловах, і підтвердила, що складнощі з ним почалися ще в ранньому віці. Раніше саме вона повідомила журналістам, що Чо Син Хі страждав аутизмом.

Нагадаємо, що масове вбивство в політехнічному інституті було здійснене вранці 16 квітня. Чо Син Хі, застреливши 32 людини, покінчив життя самогубством. Пізніше на адресу телеканалу NBC прийшла посилка з відеозверненнями Чо, в яких він покладав провину за те, що трапилося, на своїх кривдників.

Лента.ру