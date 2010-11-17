В Івано-Франківську вшанувала пам’ять членів ОУН, розстріляних фашистами

Сьогодні громадськість Івано-Франківська вшановувала пам’ять 30 українських націоналістів, які були розстріляні гестапівцями 17 листопада 1943 року.

Як передає кореспондент УНІАН, біля бронзового пам’ятника розстріляним членам ОУН священики відслужили панахиду за загиблими. Біля пам’ятника встановлено державні прапори із чорними стрічками, у почесній варті стояли ветерани УПА, члени Конгресу українських націоналістів. Після панахиди відбулося поминальне віче. У своєму голова Івано-Франківської обласної організації КУН Богдан БОРОВИЧ наголосив на необхідності пам’ятати історичне минуле без перекручування фактів і бути гідними послідовниками загиблих. За його словами, маємо все зробити, аби Українська держава стала такою, за яку віддавали життя українці.

Голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ визнав, що в Україні є чимало людей, які не хочуть визнати справжніх борців за волю України героями.

Краєзнавець Петро АРСЕНИЧ навів історичні факти цієї трагічної події. Також було зачитано спогади очевидців подій, коли 14 листопада 1943 р. німці влаштували облаву під час вистави в міському театрі, а провокатор вибрав серед затриманих членів місцевої організації ОУН; за три дні спійманих нашвидку засудили і розстріляли.

Представники громадськості міста, влади, лідери політичних партій поклали вінки та квіти до пам’ятника Страченим, запалили свічки.